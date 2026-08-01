Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Loto-Quine en plein air

Val de Saures Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Un moment convivial en soirée pour tenter de gagner des produits du terroir (nombreux lots)

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Val de Saures Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42

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English :

A fun evening event where you can try to win local products (many prizes)

L’événement Loto-Quine en plein air Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)