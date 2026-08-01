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AGENDA · Entraygues-sur-Truyère

Loto-Quine en plein air Entraygues-sur-Truyère

mardi 18 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Loto-Quine en plein air Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
Val de Saures
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif

Entraygues-sur-Truyère

Loto-Quine en plein air

Val de Saures Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Un moment convivial en soirée pour tenter de gagner des produits du terroir (nombreux lots)
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Val de Saures Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42 

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English :

A fun evening event where you can try to win local products (many prizes)

L’événement Loto-Quine en plein air Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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