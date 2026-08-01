Braséro Party, concert et DJ Entraygues-sur-Truyère
samedi 22 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère
Informations pratiques
Entraygues-sur-Truyère
Braséro Party, concert et DJ
Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Un moment convivial au Confluent du Lot et de la Truyère en plein air, repas (cuisson au braséro) buvette, concert et DJ
Menu Melon et farçou, poitrine farcie et grenailles, fromage, ananas flambé et gâteau
Fête d’Entraygues les 22 et 23 aout 23 .
Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
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English :
A fun outdoor gathering at the confluence of the Lot and Truyère rivers, featuring a meal (cooked over an open fire), a refreshment stand, a concert, and a DJ
L’événement Braséro Party, concert et DJ Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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