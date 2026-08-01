Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Braséro Party, concert et DJ

Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Un moment convivial au Confluent du Lot et de la Truyère en plein air, repas (cuisson au braséro) buvette, concert et DJ

Menu Melon et farçou, poitrine farcie et grenailles, fromage, ananas flambé et gâteau

Fête d’Entraygues les 22 et 23 aout 23 .

Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

A fun outdoor gathering at the confluence of the Lot and Truyère rivers, featuring a meal (cooked over an open fire), a refreshment stand, a concert, and a DJ

L’événement Braséro Party, concert et DJ Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)