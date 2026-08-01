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AGENDA · Entraygues-sur-Truyère

Braséro Party, concert et DJ Entraygues-sur-Truyère

samedi 22 août 2026 · Entraygues-sur-Truyère

Braséro Party, concert et DJ Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Sous le château, au confluent
Ville
12140 Entraygues-sur-Truyère
Département
Aveyron
Tarif
23 Tarif de base plein tarif

Entraygues-sur-Truyère

Braséro Party, concert et DJ

Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Un moment convivial au Confluent du Lot et de la Truyère en plein air, repas (cuisson au braséro) buvette, concert et DJ
Menu Melon et farçou, poitrine farcie et grenailles, fromage, ananas flambé et gâteau
Fête d’Entraygues les 22 et 23 aout 23  .

Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie  

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English :

A fun outdoor gathering at the confluence of the Lot and Truyère rivers, featuring a meal (cooked over an open fire), a refreshment stand, a concert, and a DJ

L’événement Braséro Party, concert et DJ Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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