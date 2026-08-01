Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Entraygues en fête

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-22

Fête foraine, vide-grenier, repas, spectacles, déjeuner aux tripous, pétanque.

Feu d’artifice tiré du stade

Programme

Samedi

14h Concours de pétanque du Club de Foot, au terrain de pétanque au Val de Saures

A partir de 19h30 soirée Braséro Party, buvette, concert et DJ, au confluent, sous le château (menu melon et farçou, poitrine farcie et grenailles, fromage, ananas flambé et gâteau. Tarif 23€ par personne. Menu enfant 10€

Réservations

– Restaurant le Quai West 05 65 44 50 11

– ou Boucherie Bax Gombert 05 65 44 53 35

Dimanche

8h à 17h Vide grenier rue droite et place Albert Castanié (inscriptions au 06 88 14 41 42)

8h Petit déjeuner aux tripous au Centre de Secours

À partir de 15h Spectacle folklorique (gratuit) avec la Bourrée Barrabande de St Chély d’Apcher (48) et Lous Clavelous de Naucelle à la salle multiculturelle

20h (accueil à partir de 19h30)

– Repas Paella devant la salle multiculturelle (Menu paëlla, fromage, tartelette, vin. Tarif 20€/adulte et Menu enfant 10€ jusqu’à 12ans) Réservation au 06 88 14 41 42 (places limitées)

Tirage de la tombola à la fin du repas

21h Concert avec le DUO de la chanson française LES JUMEAUX sur l’esplanade de la salle multiculturelle

– Repli à l’intérieur de la Salle Multiculturelle en cas de pluie

22h30 Feu d’artifice tiré du stade

Fête foraine, samedi et dimanche, Place de la République .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 41 42

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English :

Fair, yard sale, meals, shows, tripe lunch, pétanque.

Fireworks launched from the stadium

L’événement Entraygues en fête Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)