Concert trio S.A.M Perret Bon Repos sur Blavet
mardi 4 août 2026 · Perret · Bon Repos sur Blavet
Informations pratiques
Bon Repos sur Blavet
Concert trio S.A.M
Perret Eglise saint Nicodème Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le trio S.A.M est un ensemble féminin réunissant voix, violoncelle et harpe, dans un univers musical sensible et accessible. Composé de Stéphanie Olier, Mathilde Chevrel et Alice Soria-Cadoret, il propose des réarrangements délicats de chansons des années 1980 à aujourd’hui.
Le groupe se distingue par l’intégration du chansigne (langue des signes française), offrant une dimension visuelle forte et une approche inclusive, ouverte au public sourd.
À la croisée de la musique et du geste, S.A.M propose une expérience contemporaine, poétique et accessible à tous.
Le Collectif ARP réunit quelques-uns des grands harpistes bretons d’aujourd’hui et propose tout au long de l’été une tournée de concerts de harpe acoustique qui vous permettra aussi de découvrir chapelles et églises aux 4 coins de la Bretagne.
Org. Collectif ARP .
Perret Eglise saint Nicodème Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert trio S.A.M Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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