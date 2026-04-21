Concert trompette & orgue Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron
Concert trompette & orgue Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 13 août 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Concert trompette & orgue
Rue de la République Eglise Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
L’association B-A-Ba organise un concert dans l’église de Saint-Pierre d’Oléron, sans réservation.
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Rue de la République Eglise Saint-Pierre d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 43 05 66 b.a.ba.asso17@gmail.com
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English : Trumpet & organ concert
The B-A-Ba association is organizing a concert in the church of Saint-Pierre d’Oléron, without reservation.
L’événement Concert trompette & orgue Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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