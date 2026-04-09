Concert trompettes et orgue Journée Nationale de l’Orgue Église Saints-Pierre-et-Paul Morley

Morley

Concert trompettes et orgue Journée Nationale de l’Orgue

Église Saints-Pierre-et-Paul Rue de l’église Morley Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Orgue.

Présentation de l’instrument de Didier Van Caster (1900) suivi du concert du trio de renommée internationale trompettes et orgue avec Christian Bacheley (organiste et directeur du festival international d’orgue à Arbois), et Stéphane et Pierre Kumor (trompettistes).Tout public

15 .

Église Saints-Pierre-et-Paul Rue de l’église Morley 55290 Meuse Grand Est +33 6 03 19 20 18

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English :

As part of National Organ Day.

Presentation of Didier Van Caster’s instrument (1900), followed by a concert by the internationally renowned trio of trumpeters and organists Christian Bacheley (organist and director of the Arbois International Organ Festival), and Stéphane and Pierre Kumor (trumpeters).

L’événement Concert trompettes et orgue Journée Nationale de l’Orgue Morley a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SUD MEUSE