Journée festive et créative à l’Abbaye d’Ecurey Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx

Journée festive et créative à l’Abbaye d’Ecurey

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Ce vendredi, c’est la fête du travail !

Pour cette occasion, nous vous invitons toutes et tous à l’ Abbaye d’Ecurey pour une journée festive et créative avec au programme

– 10h30 café rencontre avec la Cie Caravanes et Timoteo Sergoï

– 11h Deux ailes et un caillou , sortie de résidence de la Cie Caravanes accueillie par le CCOUAC/Cie Azimuts

– 12h vernissage de l’exposition de Timotéo Sergoï Oh, travail !

– 12h30 repas partagé avec tous les artistes sous forme auberge espagnole

– 13h30 atelier artistique participatif, écriture, poésie et linogravure, création d’affiches avec sur le thème du travail, le travail rêvé, le travail réel, le travail solitaire… Venez questionner la place du travail dans le monde et dans votre vie avec Timoteo Sergoï.

– 15h45 Poketo Poketo Poketo Poum Poum Poum, spectacle déambulatoire pour toute la famille. 40min

Une petite leçon burlesque (et sérieuse) de poésie, avec pas de danse et déclaration d’amour. Timoteo SERGOÏ

Et c’est gratuit ! Rendez-vous à l’Abbaye d’EcureyTout public

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Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

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English :

This Friday is Labor Day!

To mark the occasion, we invite you all to the Abbaye d’Ecurey for a festive and creative day featuring

– 10:30 am: café rencontre with Cie Caravanes and Timoteo Sergoï

– 11am: Deux ailes et un caillou (Two wings and a pebble), a residency by Cie Caravanes hosted by CCOUAC/Cie Azimuts

– 12pm: opening of Timotéo Sergoï?s exhibition Oh, travail!

– 12:30 pm: auberge espagnole lunch shared with all artists

– 1:30 p.m.: participatory art workshop, writing, poetry and linocut, poster creation on the theme of work, dream work, real work, solitary work? Come and question the place of work in the world and in your life with Timoteo Sergoï.

– 3:45pm: Poketo Poketo Poketo Poum Poum Poum, strolling show for the whole family. 40min

A burlesque (and serious) lesson in poetry, with dance steps and declarations of love. Timoteo SERGOÏ

And it’s free! See you at Ecurey Abbey

L’événement Journée festive et créative à l’Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SUD MEUSE