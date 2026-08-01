Concert Trucs Route du Queylou Les Eyzies

vendredi 21 août 2026 · Route du Queylou · Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Concert Trucs

Route du Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

21h. Duo percussions, clochentesque et transhumentesque. Ouverture des portes à 19h. Buvette et restauration sur place. Participation au chapeau

Concert proposé par l’association Banzaï duo percussions, clochentesque et transhumentesque.

Ouverture des portes à 19h. Concert à 21h.

Buvette et restauration sur place.

Participation au chapeau .

Route du Queylou La Miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 79 66 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Trucs

9:00 p.m. Percussion duo, bell-ringing, and transhumance-inspired music. Doors open at 7:00 p.m. Refreshments and food available on site. Donations welcome

L’événement Concert Trucs Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère