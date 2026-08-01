Concert Trucs Route du Queylou Les Eyzies
vendredi 21 août 2026 · Route du Queylou · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Concert Trucs
Route du Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
21h. Duo percussions, clochentesque et transhumentesque. Ouverture des portes à 19h. Buvette et restauration sur place. Participation au chapeau
Concert proposé par l’association Banzaï duo percussions, clochentesque et transhumentesque.
Ouverture des portes à 19h. Concert à 21h.
Buvette et restauration sur place.
Participation au chapeau .
Route du Queylou La Miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 79 66 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Trucs
9:00 p.m. Percussion duo, bell-ringing, and transhumance-inspired music. Doors open at 7:00 p.m. Refreshments and food available on site. Donations welcome
L’événement Concert Trucs Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Les Eyzies (Dordogne)
- Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies 16 août 2026
- Journées de la Préhistoire Conférences Auditorium du Musée Les Eyzies 17 août 2026
- Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies 19 août 2026
- Marché gourmand nocturne aux Eyzies Les Eyzies 21 août 2026
- Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies 23 août 2026