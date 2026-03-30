Concert U2 Révolution à l’Agora Nogent-sur-Seine

32av st roch, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Bienvenue dans l’univers de U2 Revolution qui, par leur son et leur présence scénique saisissants, incarne le tribute band ultime pour tous les fans de U2. Leur répertoire couvre tous les grands succès du groupe irlandais, de Where The Streets Have No Name à Vertigo, en passant par Beautiful Day et One. Mais U2 Revolution ne se contente pas simplement de reproduire les chansons de Bono et de ses musiciens –ils les recréent avec leur propre style et leur passion pour la musique.

Les riffs de guitare incroyables, la batterie percutante, la basse groovy et la voix puissante du chanteur vous transporteront directement dans l’univers rock des Dublinois. Que vous soyez un fan de longue date de U2 ou que vous cherchiez simplement à découvrir leur répertoire, U2 Revolution vous offre une expérience de concert inoubliable.

Alors, rejoignez nous pour une soirée de rock, de passion et d’énergie contagieuse U2 Revolution est là pour vous faire vibrer !

Tout public | Durée 1h45

Tarifs Plein 25€ Réduit 20€ Debout 15€ Placement numéroté (pour les places assises)

Informations auprès de l’OGEC au 03.25.39.51.60

Billetterie saisonnogentsurseine.fr 25 .

32av st roch, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 51 60

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English :

L’événement Concert U2 Révolution à l’Agora Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise