Randonnée vélo, Espace Rielasingen-Worblingen, Nogent-sur-Seine
Randonnée vélo, Espace Rielasingen-Worblingen, Nogent-sur-Seine dimanche 14 juin 2026.
Randonnée vélo Dimanche 14 juin, 10h00 Espace Rielasingen-Worblingen Aube
Limité à 10 personnes ; A prévoir : casque, gilet de haute visibilité et bouteille d’eau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Balladez-vous dans les environs de Nogent-sur-Seine et partez à la découverte du menhir de la Grande Pierre à Saint-Aubin.
Après l’effort, le réconfort ! Des spécialistes vous expliqueront les secrets des mégalithes du Nogentais.
Profitez ensuite d’une dégustation de produits locaux au pied du menhir pour tester l’alimentation du Néolithique (avec la participation de la boulangerie la Huche Gourmande et de l’association Chlorophylle).
RDV devant l’espace Rielasingen-Worblingen pour le grand départ.
Possibilité d’emprunter un vélo électrique sur place (nombre limité).
En partenarait avec le service des sports de Nogent-sur-Seine.
Espace Rielasingen-Worblingen Avenue Saint-Roch, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=np_lt6FH_0uHtWL5lbYeZHKt0WoErgFGidm0fd8t-29UQ1VXR1lNWVA2OEdNVTlLV1M4QlNWWFpTVi4u&route=shorturl »}] Espace associatif Parking
Balladez-vous dans les environs de Nogent-sur-Seine et partez à la découverte du menhir de la Grande Pierre à Saint-Aubin.
© Musée Camille Claudel
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