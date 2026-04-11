Nogent-sur-Seine

Met Opéra Le Dernier rêve de Frida et Diego , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine

1 Avenue Pasteur Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:55:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 Mai 2026 À 18h55

Met Opéra Le Dernier rêve de Frida et Diego

– G. L. FRANK

Le Jour des morts, Frida Kahlo et Diego Rivera revivent brièvement leur amour tumultueux, embrassant à la fois la passion et la douleur, avant de faire un dernier adieu à la terre des vivants.

— La saison s’achève avec le premier opéra de la compositrice américaine Gabriela Lena Frank un portrait magico-réaliste du couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera, conçu comme une inversion du mythe d’Orphée et Eurydice. Cette nouvelle production vibrante s’inspire avec enthousiasme des œuvres des deux artistes mexicains.

Opéra en deux actes présenté en espagnol sous-titré en français (1 entracte).

Durée 2h48 .

1 Avenue Pasteur Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29 cinemalumiere@yahoo.fr

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English :

L’événement Met Opéra Le Dernier rêve de Frida et Diego , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise