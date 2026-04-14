Flash tattoos avec Solar Iink, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Flash tattoos avec Solar Iink Samedi 23 mai, 19h30 Musée Camille Claudel Aube

Premier arrivé, premier servi !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Et si vous vous faisiez tatouer au musée, entouré de sculptures ? Ash, Bad Mouud, Mat’ Tattoo et Nicolas Velasco proposent chacun des petits motifs inédits, inspirés de leur univers graphique et des œuvres du musée.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr https://twitter.com/MuseeClaudel;https://www.facebook.com/MuseeCamilleClaudel Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

Et si vous vous faisiez tatouer au musée, entouré de sculptures ? Ash, Bad Mouud, Mat’ Tattoo et Nicolas Velasco proposent chacun des petits motifs inédits, inspirés de leur univers graphique et des…

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