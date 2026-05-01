Nogent-sur-Seine

Visite guidée de l’exposition Bartholdi, Champollion et le sphinx monuments publics en débat au Musée Camille Claude de Nogent-sur-Seine

10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dimanche 10 Mai 2026 À 15h

‘Bartholdi, Champollion et le sphinx Monuments publics en débat’

Visite guidée de l’exposition temporaire

Quels étaient les liens du sculpteur Auguste Bartholdi avec l’Égypte ? Dans quel contexte le Monument à Champollion lui a-t-il été commandé ? Quelles ont été les différentes étapes de son élaboration ? Comment sa réception a-t-elle évolué au fil des ans ? Suivez le guide, il répond à toutes ces questions !

L’exposition se prolonge dans le parcours permanent du musée, où vous découvrirez à quel point les monuments publics ont passionné la France de la fin du XIXᵉ siècle et pourquoi certains font aujourd’hui débat. .

10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34 reservation@museecamilleclaudel.fr

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English :

L’événement Visite guidée de l’exposition Bartholdi, Champollion et le sphinx monuments publics en débat au Musée Camille Claude de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise