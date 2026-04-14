Visites flash, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Visites flash Samedi 23 mai, 19h00 Musée Camille Claudel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Avec des étudiants en médiation culturelle de l’université de Troyes, suivez de courtes visites sur des œuvres emblématiques du musée et sur l’exposition Bartholdi, Champollion et le sphinx.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr https://twitter.com/MuseeClaudel;https://www.facebook.com/MuseeCamilleClaudel Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

Avec des étudiants en médiation culturelle de l’université de Troyes, suivez de courtes visites sur des œuvres emblématiques du musée et sur l’exposition Bartholdi, Champollion et le sphinx.

©Description de l’Égypte. Reproduction © bibliothèque de l’université de Heidelberg – Auguste Bartholdi, Monument à Jean-François Champollion, coll. du Cnap, photo © Alain Guilleux.