Bar à cocktails avec la Distillerie Monceau-Dombrecht, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Bar à cocktails avec la Distillerie Monceau-Dombrecht Samedi 23 mai, 19h00 Musée Camille Claudel Aube

À partir de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Avant ou après votre tattoo (cap ou pas cap ?), entre deux visites, ou simplement pour prolonger la soirée, sirotez un savoureux cocktail.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr https://twitter.com/MuseeClaudel;https://www.facebook.com/MuseeCamilleClaudel Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

Avant ou après votre tattoo (cap ou pas cap ?), entre deux visites, ou simplement pour prolonger la soirée, sirotez un savoureux cocktail.

©Monceau-Dombrecht