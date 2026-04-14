Randonnée pédestre 5 km, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Randonnée pédestre 5 km Dimanche 14 juin, 10h30 Musée Camille Claudel Aube

Limité à 15 personnes ; A prévoir : casquette et bouteille d’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Balladez-vous dans les environs de Nogent-sur-Seine et partez à la découverte du menhir de la Grande Pierre à Saint-Aubin.

Après l’effort, le réconfort ! Des spécialistes vous expliqueront les secrets des mégalithes du Nogentais.

Profitez ensuite d’une dégustation de produits locaux au pied du menhir pour tester l’alimentation du Néolithique (avec la participation de la boulangerie la Huche Gourmande et de l’association Chlorophylle).

RDV dans la cour du musée pour le grand départ.

En partenarait avec le service des sports de Nogent-sur-Seine.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=np_lt6FH_0uHtWL5lbYeZHKt0WoErgFGidm0fd8t-29UNk9LSTk3R1hWWUpaTzExS1dOSjhLRVhFSy4u&route=shorturl »}] Le musée Camille Claudel ouvre ses portes à Nogent-sur-Seine le 26 mars 2017. Musée à la double identité, héritée à la fois du premier musée fondé par Alfred Boucher en 1902 et de l’acquisition de la collection Camille Claudel en 2008. Il déploie un parcours à la fois thématique, sur la sculpture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et monographique, autour de l’œuvre de Camille Claudel. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

Balladez-vous dans les environs de Nogent-sur-Seine et partez à la découverte du menhir de la Grande Pierre à Saint-Aubin.

© Musée Camille Claudel