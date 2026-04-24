Concert UHT & Fanfare Demi-écrémée Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Concert UHT & Fanfare Demi-écrémée

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

C’est le grand retour des Pique-Nique Douille ! Apportez de quoi vous sustenter et nous ouvrirons le bar pour étancher votre soif en écoutant UTH et Fanfare Demi-écrémée !

C’est le grand retour des Pique-Nique Douille ! Apportez de quoi vous sustenter et nous ouvrirons le bar pour étancher votre soif !

UHT Un petit truc entre la pop des Rita Mitsouko et le punk de Viagra boys !? Une voix imprudente, 4 guitares qui discutent, un clavier qui tripe et une batterie qui déroule.

Fanfare Demi-écrémée Je vous demande de vous arrêter ! dirait l’autre mais les demi-écrémistes n’en ont cure car ils sont le remède, justement. Tu es colère ? Tu es tristesse ? Des problèmes de peau ? T’es nul.le en maths ? La neige est trop molle ? Avec la fanfare, y’a pas de problème, y’a que des solutions. Viens chauffer la piste avec ton short et tes baskets, il n’y paraîtra plus. Succès ga-ran-ti !

UHT & FANFARE DEMI-ÉCRÉMÉÉ

GROUPE (adulte) • Dirigé par Thibaut Rouyat

FANFARE (adulte) • Dirigée par Samuel Frin .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Concert UHT & Fanfare Demi-écrémée

The Pique-Nique Douille is back! Bring something to eat and we’ll open the bar to quench your thirst while listening to UTH and Fanfare Demi-écrémée!

L’événement Concert UHT & Fanfare Demi-écrémée Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité