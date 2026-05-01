Concert UT&RUS Pouldreuzic
Concert UT&RUS Pouldreuzic samedi 30 mai 2026.
Pouldreuzic
Concert UT&RUS
9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De la musique made in Finistère, c’est déjanté et c’est aux Zigues. Préparez-vous à danser. .
9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 55 36 37
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English :
L’événement Concert UT&RUS Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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