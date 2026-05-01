Pouldreuzic

Concert UT&RUS

9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De la musique made in Finistère, c’est déjanté et c’est aux Zigues. Préparez-vous à danser. .

9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 55 36 37

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English :

L’événement Concert UT&RUS Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden