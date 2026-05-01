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Concert UT&RUS Pouldreuzic

Concert UT&RUS Pouldreuzic samedi 30 mai 2026.

Adresse : 9 Rue de Pont l'Abbé

Ville : 29710 Pouldreuzic

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Pouldreuzic

Concert UT&RUS

9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

De la musique made in Finistère, c’est déjanté et c’est aux Zigues. Préparez-vous à danser.   .

9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 55 36 37 

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English :

L’événement Concert UT&RUS Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden

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