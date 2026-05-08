Concert Véronique Sanson J’ai eu envie de vous revoir Chartres
Concert Véronique Sanson J’ai eu envie de vous revoir Chartres mardi 17 novembre 2026.
Chartres
Concert Véronique Sanson J’ai eu envie de vous revoir
28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 39 – 39 – 79 EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Véronique Sanson et la scène, c’est une histoire qui s’écrit au présent, une nécessité vitale de partager et de vibrer à l’unisson avec son public. D’octobre à décembre 2026, elle repart sur les routes pour une série de concerts qui s’annoncent, comme à chaque fois, suspendus et électriques.
J’ai eu envie de vous revoir ce cri du cœur, qui donne son nom à ses concerts, est aussi le titre de son single sorti en octobre 2025. Accompagnée de ses fidèles musiciens, elle offre un spectacle vibrant où ses plus grands classiques retrouvent cette fougue et cette intensité qui n’appartiennent qu’à elle. Ces retrouvailles s’inscrivent dans le sillage du film documentaire Véronique . Ce portrait intime, composé d’archives rares et raconté à la première personne, met en lumière la dualité d’une artiste intemporelle à la fois solaire et mélancolique, forte et vulnérable. Sur scène, cette authenticité prend tout son sens. Venez retrouver une voix, un piano, et une émotion pure qui laisse une empreinte indélébile. Un moment unique à ne pas manquer. 39 .
28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Véronique Sanson and the stage, it’s a story written in the present, a vital need to share and vibrate in unison with her audience. From October to December 2026, she hits the road again for a series of concerts that promise to be, as always, suspended and electric.
L’événement Concert Véronique Sanson J’ai eu envie de vous revoir Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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