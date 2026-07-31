Informations pratiques

Muttersholtz

Concert Vinyles interprète Piaf

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 21:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Avec Vinyles , les notes de musique s’envolent, entrainant nos quatre musiciens dans la valse des chansons…Ils vous content le Paris d’antan, la nostalgie, la joie et surtout, l’amour ! Tout public

Un accordéon, un piano, une contrebasse…voici l’écrin de velours qui accueille la voix de celle qui, depuis toujours, chante Edith Piaf et ses mélopées ! L’amour de la musique et de cette grande chanteuse a réuni Moana, Cathy, Marc et Magali, quatre passionnés des belles chansons françaises. Avec Vinyles, les notes de musique s’envolent, entrainant nos quatre musiciens dans la valse des chansons…Ils vous content le Paris d’antan, la nostalgie, la joie et surtout, l’amour !



Tout public. .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 58 81 83 marc.hamm2024@proton.me

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English :

In Vinyles, the musical notes take flight, sweeping our four musicians along in a waltz of songs… They tell you about the Paris of yesteryear, nostalgia, joy, and above all, love! Suitable for all ages

L’événement Concert Vinyles interprète Piaf Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme