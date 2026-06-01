Concert violon et piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle
Concert violon et piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle dimanche 28 juin 2026.
Colonzelle
Concert violon et piano
Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Baptiste Chaillot violon
Rebecca Chaillot piano
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Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Baptiste Chaillot, violin
Rebecca Chaillot, piano
L’événement Concert violon et piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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