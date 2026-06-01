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Concert violon et piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle

Concert violon et piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Rebecca Chaillot Musiques Transportées

Adresse : 10 Rue de la Mairie

Ville : 26230 Colonzelle

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 15 Non adhérents

Colonzelle

Concert violon et piano

Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Baptiste Chaillot violon
Rebecca Chaillot piano
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Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Baptiste Chaillot, violin
Rebecca Chaillot, piano

L’événement Concert violon et piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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