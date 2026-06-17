Recital de piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle
Recital de piano Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle dimanche 12 juillet 2026.
Colonzelle
Recital de piano
Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Amandine Habib piano
.
Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amandine Habib, piano
L’événement Recital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes