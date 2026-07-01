UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Colonzelle

récital alto Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle

jeudi 23 juillet 2026 · Rebecca Chaillot Musiques Transportées · Colonzelle

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Rebecca Chaillot Musiques Transportées
Adresse
10 Rue de la Mairie
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
18 Tarif réduit Adhérents

Colonzelle

récital alto

Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 18 EUR

Tarif réduit
Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Chloé Parisot violon alto
  .

Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chloé Parisot, viola

L’événement récital alto Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes