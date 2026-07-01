récital alto Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

récital alto

Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 18 EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Chloé Parisot violon alto

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Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Chloé Parisot, viola

L’événement récital alto Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes