AGENDA · Colonzelle
récital alto Rebecca Chaillot Musiques Transportées Colonzelle
jeudi 23 juillet 2026 · Rebecca Chaillot Musiques Transportées · Colonzelle
Informations pratiques
Colonzelle
récital alto
Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 18 EUR
Tarif réduit
Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Chloé Parisot violon alto
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Rebecca Chaillot Musiques Transportées 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Chloé Parisot, viola
L’événement récital alto Colonzelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes