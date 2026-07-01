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AGENDA · Colonzelle

Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

jeudi 30 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 rue de la mairie
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
20 Non adhérent

Colonzelle

Récital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Edna Stern, piano
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Edna Stern, piano

L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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