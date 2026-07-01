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AGENDA · Colonzelle

masterclass de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

lundi 27 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 rue de la mairie 26230 Colonzelle
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif

Colonzelle

masterclass de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-27

Cours particuliers tous les après-midis avec Rebecca Chaillot, piano
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Private lessons every afternoon with Rebecca Chaillot, piano

L’événement masterclass de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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