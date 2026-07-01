masterclass de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

lundi 27 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

masterclass de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-27

Cours particuliers tous les après-midis avec Rebecca Chaillot, piano

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Private lessons every afternoon with Rebecca Chaillot, piano

L’événement masterclass de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes