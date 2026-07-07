UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Colonzelle

Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

dimanche 23 août 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 rue de la mairie 26230 Colonzelle
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
15 Non adhérents

Colonzelle

Récital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Tristan Pfaff, piano
  .

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tristan Pfaff, piano

L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Colonzelle (Drôme)