Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
dimanche 27 septembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle
Informations pratiques
Colonzelle
Récital de piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Noam Bernel, piano, 2eme prix du concours international de piano de st paul trois chateaux
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Noam Bernel, piano, 2nd prize at the St. Paul-Trois-Châteaux International Piano Competition
L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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