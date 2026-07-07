Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

dimanche 27 septembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Récital de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Noam Bernel, piano, 2eme prix du concours international de piano de st paul trois chateaux

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Noam Bernel, piano, 2nd prize at the St. Paul-Trois-Châteaux International Piano Competition

L’événement Récital de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes