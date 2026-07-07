Récital 4 mains Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

samedi 5 septembre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Récital 4 mains

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Edna Stern et Rebecca Chaillot, piano 4 mains

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Edna Stern and Rebecca Chaillot, piano four-hands

L’événement Récital 4 mains Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes