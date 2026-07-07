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AGENDA · Colonzelle

Récital deux pianos Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

mardi 25 août 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 rue de la mairie 26230 Colonzelle
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
20 Non adhérents

Colonzelle

Récital deux pianos

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Tristan Pfaff et Rebecca Chaillot
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Tristan Pfaff and Rebecca Chaillot

L’événement Récital deux pianos Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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