Récital deux pianos Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

mardi 25 août 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Récital deux pianos

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Tristan Pfaff et Rebecca Chaillot

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Tristan Pfaff and Rebecca Chaillot

L’événement Récital deux pianos Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes