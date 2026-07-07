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AGENDA · Colonzelle

Masterclass de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

dimanche 25 octobre 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 rue de la mairie
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
760 cours et pension complète

Colonzelle

Masterclass de piano

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 760 EUR

cours et pension complète

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-25

Jean-Frederic Neuburger, piano
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Jean-Frederic Neuburger, piano

L’événement Masterclass de piano Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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