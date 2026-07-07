Theatre-cirque Les Nouveaux Nez Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
samedi 1 août 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle
Informations pratiques
Colonzelle
Theatre-cirque Les Nouveaux Nez
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Madame Françoise rêve de reprendre le chemin de l’école pour retrouver son enfance et ses désirs inassouvis de tout connaître de la vie.
Par chance elle est clown.
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Ms. Françoise dreams of going back to school to rediscover her childhood and her unfulfilled desire to learn everything there is to know about life.
Luckily, she’s a clown.
L’événement Theatre-cirque Les Nouveaux Nez Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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