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AGENDA · Colonzelle

Theatre Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

mercredi 29 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Le Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 rue de la mairie 26230 Colonzelle
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
15 Tarif réduit Adhérents

Colonzelle

Theatre

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit
Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Jean Baptiste Artigas, comédien.
Seul en scène.
Adaptation Jacques Galaup
Collaboration artistique / Guillaume Destrem
Dramaturgie Sophie Nicollas
Lumières Caroline Calen
  .

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Jean Baptiste Artigas, actor.
Solo performance.
Adaptation: Jacques Galaup
Artistic collaboration: Guillaume Destrem
Dramaturgy: Sophie Nicollas
Lighting: Caroline Calen

L’événement Theatre Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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