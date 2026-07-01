Theatre Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
mercredi 29 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle
Informations pratiques
Colonzelle
Theatre
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Tarif réduit
Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Jean Baptiste Artigas, comédien.
Seul en scène.
Adaptation Jacques Galaup
Collaboration artistique / Guillaume Destrem
Dramaturgie Sophie Nicollas
Lumières Caroline Calen
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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
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English :
Jean Baptiste Artigas, actor.
Solo performance.
Adaptation: Jacques Galaup
Artistic collaboration: Guillaume Destrem
Dramaturgy: Sophie Nicollas
Lighting: Caroline Calen
L’événement Theatre Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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