Theatre Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

mercredi 29 juillet 2026 · Le Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Theatre

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Jean Baptiste Artigas, comédien.

Seul en scène.

Adaptation Jacques Galaup

Collaboration artistique / Guillaume Destrem

Dramaturgie Sophie Nicollas

Lumières Caroline Calen

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Jean Baptiste Artigas, actor.

Solo performance.

Adaptation: Jacques Galaup

Artistic collaboration: Guillaume Destrem

Dramaturgy: Sophie Nicollas

Lighting: Caroline Calen

L’événement Theatre Colonzelle a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes