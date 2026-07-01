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AGENDA · Arcachon

Concert violoncelle et orgue Arcachon

samedi 25 juillet 2026 · Arcachon

Concert violoncelle et orgue Arcachon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la Basilique Notre Dame
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Concert violoncelle et orgue

Place de la Basilique Notre Dame Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Arcachon, villégiature de compositeurs
Bizet, Gounod, Saint-Saens Massenet, Tournemire   .

Place de la Basilique Notre Dame Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 15 90 55  pierre-francois.boyer@hotmail.fr

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English : Concert violoncelle et orgue

L’événement Concert violoncelle et orgue Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon

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