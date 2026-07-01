AGENDA · Arcachon
Concert violoncelle et orgue Arcachon
samedi 25 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Concert violoncelle et orgue
Place de la Basilique Notre Dame Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Arcachon, villégiature de compositeurs
Bizet, Gounod, Saint-Saens Massenet, Tournemire .
Place de la Basilique Notre Dame Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 15 90 55 pierre-francois.boyer@hotmail.fr
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English : Concert violoncelle et orgue
L’événement Concert violoncelle et orgue Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon
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