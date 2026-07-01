Informations pratiques

Arcachon

Concert violoncelle et orgue

Place de la Basilique Notre Dame Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Arcachon, villégiature de compositeurs

Bizet, Gounod, Saint-Saens Massenet, Tournemire .

Place de la Basilique Notre Dame Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 15 90 55 pierre-francois.boyer@hotmail.fr

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English : Concert violoncelle et orgue

L’événement Concert violoncelle et orgue Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon