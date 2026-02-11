Concert Voix d’enfants Rue de Metz Saint-Pourçain-sur-Sioule
jeudi 9 juillet 2026 · Rue de Metz · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert Voix d’enfants
Rue de Metz Eglise Sainte Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09 20:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Concert de chant avec le choeur d’enfants Aurae Cantus Maîtrise de la Cathédrale d’Autun.
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Rue de Metz Eglise Sainte Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 01 45 53 emmanuelle.campana@gmail.com
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English :
Vocal concert featuring the Aurae Cantus Children’s Choir—Autun Cathedral Choir.
L’événement Concert Voix d’enfants Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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