Concert Voix d’enfants Rue de Metz Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concert Voix d’enfants

Rue de Metz Eglise Sainte Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Concert de chant avec le choeur d’enfants Aurae Cantus Maîtrise de la Cathédrale d’Autun.

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Rue de Metz Eglise Sainte Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 01 45 53 emmanuelle.campana@gmail.com

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English :

Vocal concert featuring the Aurae Cantus Children’s Choir—Autun Cathedral Choir.

L’événement Concert Voix d’enfants Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Val de Sioule