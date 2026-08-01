Informations pratiques

Marcenais

Concert Voix d’Or Slaves

Le Bourg Marcenais Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Ce concert met à l’honneur deux chanteurs lyriques d’exception, une soprano et une basse, issus des plus grandes écoles musicales russes et ukrainiennes.Olga Stolyarova, soprano, et Valéry Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste, vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants slaves et du monde entier, mélange belcanto et tradition.

Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, présentés par Tatiana Zolotoukhina. Leurs voix puissantes et émouvantes, dignes des plus prestigieuses scènes internationales, promettent un moment musical rare et envoûtant. .

Le Bourg Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Voix d’Or Slaves

L’événement Concert Voix d’Or Slaves Marcenais a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Latitude Nord Gironde