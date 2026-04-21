Concert Voyage musique des Andes Feuille Blanche, Café Noir Paris
Concert Voyage musique des Andes Feuille Blanche, Café Noir Paris vendredi 22 mai 2026.
Embarquez pour une soirée musicale vibrante avec « Pan y Rosas Assemblée ». Ce duo exceptionnel, formé par Carlos et Suzanne, vous transporte au cœur des Andes avec des mélodies traditionnelles d’Argentine et de Bolivie.
Au café Feuille Blanche Café Noir, lors de ce concert, laissez-vous envoûter par le son de la guitare, du charango et du chant à deux voix, dans une ambiance cosy propice à l’évasion et à l’échange.
Profitez d’une expérience authentique et émotive en réservant dès maintenant.
Prix libre (artistes rémunérés aux chapeaux + consommation sur place)
Ce duo exceptionnel, formé par Carlos et Suzanne, vous transporte au cœur des Andes avec des mélodies traditionnelles d’Argentine et de Bolivie.
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit sous condition
Consommation sur place + chapeau
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
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