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Concert Voyage musique des Andes Feuille Blanche, Café Noir Paris

Concert Voyage musique des Andes Feuille Blanche, Café Noir Paris

Concert Voyage musique des Andes Feuille Blanche, Café Noir Paris vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Feuille Blanche, Café Noir

Adresse : 102 rue Truffaut

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : <p>Consommation sur place + chapeau</p>

Embarquez pour une soirée musicale vibrante avec « Pan y Rosas Assemblée ». Ce duo exceptionnel, formé par Carlos et Suzanne, vous transporte au cœur des Andes avec des mélodies traditionnelles d’Argentine et de Bolivie.

Au café Feuille Blanche Café Noir, lors de ce concert, laissez-vous envoûter par le son de la guitare, du charango et du chant à deux voix, dans une ambiance cosy propice à l’évasion et à l’échange.

Profitez d’une expérience authentique et émotive en réservant dès maintenant.

Prix libre (artistes rémunérés aux chapeaux + consommation sur place)

Ce duo exceptionnel, formé par Carlos et Suzanne, vous transporte au cœur des Andes avec des mélodies traditionnelles d’Argentine et de Bolivie.
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit sous condition

Consommation sur place + chapeau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Concert Voyage musique des Andes


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