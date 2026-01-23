Concert Voyager Release party de MOTIS rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux
Concert Voyager Release party de MOTIS
rue du coin d’amont la Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-04-25 20:30:00
2026-04-25
VOYAGER
Release party de MOTIS
Le groupe MOTIS est de retour en 2026 avec un nouvel album éclectique qui promet de faire voyager l’auditeur ! Textes en français, poésie rock, chaleur des sons vintage, instrumentation atypique… Le prog power trio haut-jurassien a choisi La Sittelle pour fêter la sortie de son nouveau cru nouveau set et nouvel album “Voyager” à découvrir en exclusivité en live lors de la RELEASE PARTY !
Réservations à l’Office de Tourisme 03 84 60 15 25 .
rue du coin d’amont la Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com
