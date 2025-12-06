Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux
Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 6 décembre 2025.
Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais »
La Sittelle 15 Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
comédie musicale de la Troupe La Cabriole.
Plus d’informations à venir. .
La Sittelle 15 Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com
English : Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais »
German : Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais »
Italiano :
Espanol :
L’événement Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais » Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX