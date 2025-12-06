Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais » La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 6 décembre 2025.

Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais »

La Sittelle 15 Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

comédie musicale de la Troupe La Cabriole.

Plus d’informations à venir. .

La Sittelle 15 Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

English : Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais »

German : Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais »

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie musicale « Le Casier de Beaujolais » Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX