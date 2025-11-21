Atelier « Calligraphie » Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux
Atelier « Calligraphie »
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 25 EUR
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21 20:30:00
2025-11-21
Atelier Calligraphie, proposé par Manon Rob, graphiste professionnelle.
Profitez d’un instant convivial pour venir découvrir la technique de la calligraphie !
Cet atelier pour adulte est ouvert à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer le but est de se faire plaisir !
Tout le matériel est fourni encre, calame, papiers et en supplément une touche de bonne humeur !
L’atelier dure 2 heures, un apéritif vous sera proposé.
Il y a 5 places pensez à réserver ! .
Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr
