Permanence France Renov’ par l’association AJENA La chevêchette Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Permanence France Renov’ par l’association AJENA

La chevêchette 31 rue de Paris Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Le Tour du Jura France Rénov’ fait étape chez nous !

Vous avez un projet de rénovation ? Des questions sur les aides, les économies d’énergie ou l’amélioration de votre logement ?

L’AJENA sera présente à la Communauté de communes La Grandvallière pour vous présenter ses permanences et vous accompagner dans vos démarches avec France Rénov’.

Jeudi 4 juin à 18h à la Communauté de communes La Grandvallière

Un moment d’échange gratuit et ouvert à tous pour mieux comprendre les dispositifs existants et bénéficier de conseils personnalisés.

N’hésitez pas à venir poser vos questions ! .

La chevêchette 31 rue de Paris Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 20 63 secretariat@lagrandvalliere.fr

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English : Permanence France Renov’ par l’association AJENA

L’événement Permanence France Renov’ par l’association AJENA Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX