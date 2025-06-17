Permanence France Renov’ par l’association AJENA La chevêchette Saint-Laurent-en-Grandvaux
Permanence France Renov’ par l’association AJENA La chevêchette Saint-Laurent-en-Grandvaux jeudi 4 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Permanence France Renov’ par l’association AJENA
La chevêchette 31 rue de Paris Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Le Tour du Jura France Rénov’ fait étape chez nous !
Vous avez un projet de rénovation ? Des questions sur les aides, les économies d’énergie ou l’amélioration de votre logement ?
L’AJENA sera présente à la Communauté de communes La Grandvallière pour vous présenter ses permanences et vous accompagner dans vos démarches avec France Rénov’.
Jeudi 4 juin à 18h à la Communauté de communes La Grandvallière
Un moment d’échange gratuit et ouvert à tous pour mieux comprendre les dispositifs existants et bénéficier de conseils personnalisés.
N’hésitez pas à venir poser vos questions ! .
La chevêchette 31 rue de Paris Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 20 63 secretariat@lagrandvalliere.fr
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English : Permanence France Renov’ par l’association AJENA
L’événement Permanence France Renov’ par l’association AJENA Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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