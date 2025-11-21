Atelier Guirlande d’étoiles en origami Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier Guirlande d’étoiles en origami

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Nouvel atelier créatif pour adolescents et adultes à la Boutique Man’s, avec Manon Rob

Fabriquons une guirlande d’étoiles en origami!

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer.

Tout le matériel est fourni même la bonne humeur!

L’atelier dure 2 heures et un apéritif vous sera offert.

5 places par atelier ne tardez pas à réserver !

Sur inscription obligatoire au 06 73 20 11 18 .

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr

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English : Atelier Guirlande d’étoiles en origami

L’événement Atelier Guirlande d’étoiles en origami Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX