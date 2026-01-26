Le Centre culturel en fête ! rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

Le Centre culturel en fête !

rue du coin d’amont la Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Durant un week-end, le Centre Culturel se lâche à La Sittelle. Concerts, spectacles, expositions, démonstrations, ateliers d’initiation s’enchaîneront pour montrer la palette de ses activités !

Le Centre Culturel c’est

– De l’Éveil artistique de 4 à 6 ans

– De la musique instrumentale violon, violoncelle, contrebasse, guitare, basse électrique, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba batterie, percussions & piano

– Des Disciplines vocales:chant lyrique, chant actuel, jazz vocal

– des Pratiques collectives: orchestres: d’initiation, junior, d’harmonie (Grandval Orchestra),batucada,(ensemble de percussions brésiliennes), ateliers: chant choral adulte, jazz vocal, musiques actuelles, ensembles à cordes.

Le Centre Culturel, ce n’est pas que la musique. C’est aussi du THÉÂTRE, des ARTS PLASTIQUES et du YOGA

Ateliers Théâtre: 6/10 ans, préado/ado & adulte.

Ateliers Arts Plastiques 6/10 ans, préado/ado & adulte.

Atelier Yoga: cours adulte

Entrée libre. .

rue du coin d’amont la Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Centre culturel en fête !

L’événement Le Centre culturel en fête ! Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX