Madame Monsieur en concert au CASINO JOA Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux

Madame Monsieur en concert au Casino JOA à Saint Laurent en Grandvaux le samedi 18 avril 2026!
MADAME MONSIEUR, c’est une pop française lumineuse et profondément émouvante portée par Émilie Satt et Jean-Karl Lucas. Révélés au grand public en représentant la France à l’Eurovision 2018 avec le titre Mercy, devenu un immense succès, ils offrent sur scène une expérience sincère et intense. Chaque concert est un moment de partage fort, où leurs chansons touchent droit au cœur en racontant nos vies, nos failles et nos espoirs.
Dîner + concert = 49€ Rdv à 19h
Concert seul = 25€ Rdv à 20h45
LE MENU
– Kir
– Amuse-bouche
– Pavé de saumon sauce estragon
– Tiramisu
Tarifs réduits Étudiants, + de 65 ans, moins de 10 ans
Dîner + concert = 43€
Concert seul = 19€
Réservations en ligne uniquement
Informations au 03 63 28 99 90.
Attention, places limitées. .
Casino JOA 7 chemin des crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90
