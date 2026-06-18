CONCERT WHAT’S UP CAFÉ ASSOCIATIF LE LÉZARD Céret
CONCERT WHAT’S UP CAFÉ ASSOCIATIF LE LÉZARD Céret samedi 22 août 2026.
Céret
CONCERT WHAT’S UP CAFÉ ASSOCIATIF LE LÉZARD
14 Rue Pierre Rameil Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert organisé par le café associatif Le Lézard
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14 Rue Pierre Rameil Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@lezardasso.fr
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English :
Concert organized by the community café Le Lézard
L’événement CONCERT WHAT’S UP CAFÉ ASSOCIATIF LE LÉZARD Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
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