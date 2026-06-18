Céret

CONCERT WHAT’S UP CAFÉ ASSOCIATIF LE LÉZARD

14 Rue Pierre Rameil Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert organisé par le café associatif Le Lézard

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14 Rue Pierre Rameil Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@lezardasso.fr

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English :

Concert organized by the community café Le Lézard

L’événement CONCERT WHAT’S UP CAFÉ ASSOCIATIF LE LÉZARD Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME