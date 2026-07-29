AGENDA · Le Havre
Concert White Party Happy Dock Le Havre
samedi 29 août 2026 · Happy Dock · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert White Party
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Préparez votre plus belle tenue blanche et profitez d’un sunset au rythme du DJ set généraliste de DJ Davidson, incontournable du Happy Dock. .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
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English : Concert White Party
L’événement Concert White Party Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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