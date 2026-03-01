Concert Willy Ververt Zouk’n Armor Afro Latino Antillais Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Concert Willy Ververt Zouk’n Armor Afro Latino Antillais

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:59:00

Date(s) :

2026-03-14

Willy Ververt a débuté sa carrière en 1991, en créant le groupe Fuzion et y invite Tony Deloumeaux.

Il collabore avec des artistes de renom, parmi eux Frédéric Caracas, Thierry Delannay…

Ça va zouker ! .

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Willy Ververt Zouk’n Armor Afro Latino Antillais Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-02 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme