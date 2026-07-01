Concert Worlds Apart Dienville
vendredi 10 juillet 2026 · Dienville
Informations pratiques
Dienville
Concert Worlds Apart
Plage Dienville Aube
Tarif : 35 – 35 – 45 Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Vivez le concert des 30 ans des Worlds Apart au cours de leur Summer Tour 2026 au plus près des artistes ! Une expérience incroyable pour un groupe légendaire.
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#Soirée2026 .
Plage Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@mbeach.fr
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English :
L’événement Concert Worlds Apart Dienville a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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