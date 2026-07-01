Informations pratiques

Dienville

Concert Worlds Apart

Plage Dienville Aube

Tarif : 35 – 35 – 45 Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Vivez le concert des 30 ans des Worlds Apart au cours de leur Summer Tour 2026 au plus près des artistes ! Une expérience incroyable pour un groupe légendaire.

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#Soirée2026 .

Plage Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@mbeach.fr

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English :

L’événement Concert Worlds Apart Dienville a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne