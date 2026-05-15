Dienville

Festival Au bord de l’Aube

35 rue de la Pellière Dienville Aube

Tarif : – – Eur

15

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Découvrez la seconde édition du festival Au Bord de l’Aube , porté par la Compagnie de l’Aube !

Pour cette édition, il s’agira d’une version un peu plus réduite du festival afin de proposer une programmation plus importante tous les deux ans.

Cette année, profitez d’une journée théâtrale avec au programme deux spectacles en plein air

– À 19h30 HOP-LA ! Un spectacle musical d’Agnès Debord et Didier Bailly,

– À 22h30 NOVASTELLA, Un spectacle de musique et de mots, sous les étoiles exactement… par la Cie Sangs-Mêlés.

Le site sera accessible à partir de 18h. Un parking gratuit est mis à disposition.

Une buvette sera ouverte à partir de 18h dans un espace convivial et champêtre. Entre les deux spectacles, vous pourrez déguster des grillades et des salades confectionnées avec des produits locaux, et les fameux gâteaux de Nanou.

Les réservations sont fortement conseillée !

#grandsevenements2026 15 .

35 rue de la Pellière Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 84 76 13 28 ciedelaube@gmail.com

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English :

L’événement Festival Au bord de l’Aube Dienville a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne