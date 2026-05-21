Dienville

Marché nocturne et animations

Base nautique Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Les vendredis de l’été, venez vous promenez sur la base nautique de Dienville et profitez du marché nocturne proposé par l’association Festivités Lac Amance !

À partir de 16h, rendez-vous le long du bassin situé à l’arrière des bâtiments du port pour découvrir le savoir-faire d’artisans-créateurs et producteurs. Pour les plus petits (et les plus grands !), profitez également de diverses animations

– 16h à 18h Balades en calèche avec Chant’équi

– 16h à 19h Jeux gonflables

– 20h à 2h Soirée dansante avec Magic Tempo sur le promontoire et buvette

– Marché artisanal jusqu’à 00h

– Feu d’artifice offert par la commune de Dienville à la tombée de la nuit

Une belle idée de sortie pour agrémenter votre promenade sur le port de Dienville, avant ou après un bon repas pris aux restaurants du port ou le long de la plage !

Attention, l’événement est susceptible d’être modifié selon la météo annoncée. N’hésitez pas à vous informer auprès de l’association avant de vous déplacer.

#fetenationale2026 .

Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

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English :

L’événement Marché nocturne et animations Dienville a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne