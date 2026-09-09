Concert Wuppertaler Kurrende Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Wuppertaler Kurrende

Mardi 20 octobre 2026 de 19h à 20h10. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 19:00:00

fin : 2026-10-20 20:10:00

Date(s) :

2026-10-20

Un concert avec une chorale exceptionnelle de jeunes garçons du Wuppertal. Ce superbe chœur de jeunes garçons revient cette année encore.

Le Wuppertaler Kurrende est le plus ancien chœur de garçons de l’Église protestante de Rhénanie. Outre l’animation musicale de services religieux et de concerts, le chœur est l’ambassadeur culturel de la ville de Wuppertal et une institution dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Outre des concerts en Allemagne, des tournées ont conduit le chœur à plusieurs reprises en Angleterre, en Norvège, en Pologne ou aux États-Unis. Sous la direction musicale de Lukas Baumann, le chœur entreprendra à l’automne 2023 une tournée de concerts dans le sud de la France et se rendra entre autres à Saint-Étienne, ville jumelée avec Wuppertal, à Lyon et à Aix-en-Provence.



Le répertoire du chœur comprend notamment de la musique a cappella du début de l’époque baroque jusqu’à l’époque moderne. Des œuvres oratoires telles que la Passion selon Saint-Jean de Bach ou le Requiem de Mozart sont également jouées régulièrement. Lors de cette tournée de concerts, le programme met l’accent sur des compositeurs allemands célèbres comme Reger, Mendelssohn, Schütz ou Bach. Le directeur de la musique sacrée, Jens-Peter Enk, accompagne le chœur dans sa tournée et veille à ce que les jeunes chanteurs et les adolescents puissent reprendre leur souffle grâce à des intermèdes à l’orgue. .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A concert featuring an exceptional boys’ choir from Wuppertal. This superb boys’ choir is returning again this year.

L’événement Concert Wuppertaler Kurrende Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence